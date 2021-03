Serie C, cade il Como, la Pro Vc non ne approfitta

Chi vuole vincere il girone A di Serie C? Quest’ultimo turno ha gettato dubbi su tutte le candidate al primo posto che dà accesso alla serie B direttamente senza passare dai play-off.

Clamoroso k.o. interno del Como che cede passo ad un Albinoleffe in corsa per i play-off ma che non si pensava potesse fermare la capolista, manca un’importante chance la Pro Vercelli che sbaglia un rigore al novantesimo a Sesto San Giovanni e non va oltre lo zero a zero portandosi ad un punto dalla vetta ma con una partita in più.

Il Renate dopo aver recuperato due punti lo scorso turno avrebbe potuto rientrare prepotentemente in corsa ma il k.o. di Alessandria impone alla formazione di Diana di guardarsi alle spalle per cercare di ottenere la miglior posizione possibile in vista dei play-off.

Ben tre partite rinviate, non si sono giocate Pistoiese-Juve U23, Pergolettese-Lecco e Olbia-Carrarese.

Bene il Novara che supera il Piacenza con una rete per tempo, a quota 37 la salvezza è vicinissima per gli azzurri; spreca forse l’ultima chance di rientrare in corso il Livorno che vede sfumare nei minuti di recupero tre punti vitali contro il Grosseto, stesso discorso per la Lucchese che nel match dentro/fuori a Gorgonzola viene raggiunta e superata dalla Giana che conquista un successo vitale.

Nell’ultimo incontro di giornata sorprendente tre a zero del Pontedera a Busto Arsizio, la Pro Patria miglior difesa del campionato subisce un pesante stop.

Risultati e classifica di giornata