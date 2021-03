Benevento. Cambiano i convocati per la Juventus: in tre restano fuori

La lista dei convocati da Pippo Inzaghi per la trasferta del Benevento in casa della Juventus è cambiato dopo la prima pubblicazione di questo pomeriggio.

Nella lista pubblicata questo pomeriggio figuravano 25 calciatori ed erano inclusi Depaoli, Letizia e Iago Falque. Evidentemente lo staff tecnico giallorosso ha avuto un ripensamento ed i tre calciatori non figurano più tra i convocati.

Volendo fare una ipotesi mister Inzaghi non ha voluto rischiare i tre che erano al rientro dopo i rispettivi infortuni per averli al meglio quando, dopo la sosta per le nazionali, ci saranno da affrontare gare fondamentali per il cammino verso la salvezza.