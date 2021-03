SERIE C LIVE - Girone C: Foggia-Viterbese, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Pino Zaccheria" dove alle 15 si affrontano le formazioni di Foggia e Viterbese, nel match valevole per la 32a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Potrete seguire gli aggiornamenti in DIRETTA TESTUALE del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-viterbese-castrense/358843.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA: Fumagalli, Galeotafiore, Vitale, Anelli, Dell'Agnello, D'Andrea, Germinio, Kalombo, Garofalo, Di Jenno, Rocca. All. Marchionni

VITERBESE: Daga, Bianchi, Bensaja, Markic, Baschirotto, Bezziccheri, Tounkara, Murilo, Salandria, Camilleri, Besea. All. Taurino