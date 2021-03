Serie D/G: Nola ripreso dalla Nocerina. Afragolese e Giugliano k.o.

Termina con un pareggio il derby campano tra Nola e Nocerina. Avanti i bianconeri su autogol di Donida, poi Acampora raddoppia su rigore, ma nel finale c'è il clamoroso ritorno degli ospiti. Nel giro di otto minuti la Nocerina ristabilisce la parità con El Bakhtaoui e Sandomenico.

Ancora una domenica amara per l'Afragolese che subisce sei reti dal Lanusei: Varela mattatore con una tripletta, a segno anche Virdis, Floris e Raimo. Per i rossoblù doppietta di Energe per il 6 a 2 finale.

Al Muravera basta un gol di Nurchi nel secondo tempo per avere la meglio sul Giugliano.