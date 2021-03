Juventus-Benevento 0-1: Gaich scrive la storia all'"Allianz Stadium"

La Juventus, complice il rinvio della partita dell’Inter, vuole proseguire nella caccia al decimo scudetto consecutivo; il Benevento, a secco di vittorie dallo scorso 6 gennaio, vuole incamerare punti utili al raggiungimento della salvezza. Questi i temi principali della gara dell’“Allianz Stadium” tra bianconeri e giallorossi.

Pirlo conferma Morata-Ronaldo come coppia d’attacco e presenta ancora Kulusevski e Chiesa sugli esterni di centrocampo. Dal Canto suo, Inzaghi ripropone i suoi con il 3-5-2 e lancia in attacco la coppia formata da Gaich e Lapadula con Viola in cabina di regia; gli esterni sono Foulon a sinistra e Improta a destra.

Primo tempo giocato su buoni ritmi ma senza grosse emozioni da ambedue le parti. Al 3’ ci prova Ronaldo con un diagonale di destro che, però, si perde sul fondo. Bianconeri ancora pericolosi al 32’ con Morata che sfugge a Barba e Tuia ma calcia addosso a Montipò in uscita. Dopo altri 3’ doppia occasione per i padroni di casa: corner di Arthur dalla sinistra, colpo di testa di De Ligt, Montipò respinge ma sulla palla si avventa Morata che, però, manda altissimo sopra la traversa. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Dopo un inizio di ripresa sostanzialmente equilibrato, è il Benevento che al 69’ passa in vantaggio: errore di Arthur sugli sviluppi di una rimessa laterale, il brasiliano serve Gaich che si porta palla sul destro, evitando anche Danilo, e batte Szczesny sul palo alla sua destra. All’80’ ci prova Cristiano Ronaldo ma il suo mancino potente trova Montipò sulla sua strada a mettere in angolo. Lo stesso campione portoghese prova la “bicicletta” un minuto dopo ma mette di poco a lato alla destra di Montipò. La Juventus si getta in avanti alla caccia del pari e all’89’ Ronaldo si vede respingere da Montipò l’ennesimo tiro sul primo palo. Un giro di lancette dopo cross dalla sinistra di Kulusevski, Ronaldo, appostato sul secondo palo, stoppa, controlla e va alla conclusione ma ancora uno strepitoso Montipò gli nega la rete; sulla respinta si avventa Danilo ma il brasiliano spara in curva. Il direttore di gara Abisso assegna 4’ di recupero ma il Benevento riesce a difendere la rete di vantaggio ed espugna l’"Allianz Stadium" grazie alla rete di Gaich. Per mister Pippo Inzaghi si tratta della prima vittoria da allenatore contro la Juventus.

IL TABELLINO