Baschirotto risponde a Rocca: è 1-1 tra Foggia e Viterbese

Termina 1-1 il match tra Foggia e Viterbese andato di scena questo pomeriggio allo stadio "Zaccheria". Al vantaggio rossonero di Rocca su calcio di rigore ha risposto ad inizio ripresa Baschirotto.

CRONACA - Foggia con il solito 3-5-2 che vede il duo D'Andrea-Dell'Agnello in attacco, panchina per l'acciaccato Curcio. 4-3-3 invece per Taurino con Bezziccheri e Murilo ai lati di Tounkara centravanti.

La prima mezz'ora di primo tempo è priva di alcuna emozione: solo molto nervosismo in campo, tre gli ammoniti. Al 40' il match si sblocca al primo squillo rossonero: Dell'Agnello guadagna posizione in area su Markic che lo atterra. Per il direttore di gare è calcio di rigore. Rocca dal dischetto spiazza Daga e porta in vantaggio i suoi, emozione su cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa dentro Agostinone per Germinio tra i rossoneri. Passano 120 secondi e la Viterbese pareggia subito i conti: cross perfetto in area dalla sinistra di Bianchi per la testa di Baschirotto che svetta più in alto di tutti e infila la palla all'incrocio. Da qui in poi girandola di cambi per entrambe le squadre e poche emozioni fino all'81', quando Balde, appena entrato, si districa bene in area e calcia a rete: palla che si infrange contro la traversa e torna in gioco. Sul versante opposto, Tounkara va via in contropiede, calcia di potenza ma la palla termina solo sull'esterno della rete. L'arbitro concede 4 minuti di recupero in cui piovono solo cartellini gialli e un rosso per l'allenatore rossonero Marchionnima. Non succede null'altro.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

IL TABELLINO DEL MATCH