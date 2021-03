Benevento. Viola: "Siamo stati umili ma con un grande carattere"

Intervistato dai colleghi di Sky Sport, il capitano del Benevento, Nicholas Viola, ha così commentato la vittoria del Benevento in casa della Juventus:

"Volevamo i tre punti e forse non ci speravamo. Ci siamo guardati negli occhi e per noi contava molto l'atteggiamento: abbiamo avuto quello giusto e abbiamo vinto. Siamo felicissimi. La squadra ha umiltà ma se troviamo anche il coraggio diventiamo ostici per tutti. Sono tre punti fondamentali che ci daranno anche una spinta importante per il finale di campionato.

A fine primo tempo il mister ci ha detto che dovevamo proseguire con quanto fatto nella prima parte di gara e se avessimo resistito nei primi 10' allora avremmo potuto fare risultato".