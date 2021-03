Juventus. Paratici: "Oggi abbiamo dato una grande amarezza ai tifosi"

Ai microfoni di Sky, è stato il D.s. Paratici a commentare la sconfitta interna della Juventus contro il Benevento, stop che compromette la rincorsa dei bianconeri alla vetta della classifica. Queste le parole del dirigente della Vecchia Signora:

"Non è stata una partita imprevista, la mia presenza qui è per sottolineare che in questi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi e oggi abbiamo dato una grande amarezza. Il campionato va avanti, dobbiamo capire gli errori, migliorare e andare avanti.

Non credo sia stata la pressione ad essere un fattore, abbiamo purtroppo giocato una brutta gara per tanti motivi che, a volte, non riesci nemmeno a capire.

Non commento l’episodio del possibile rigore su Chiesa: le gare vanno analizzate escludendo gli episodi perché altrimenti ti fai condizionare.

Potremmo stare qui tre giorni a cercare di capire perché abbiamo giocato male, sono tanti gli aspetti da analizzare e lo faremo durante queste due settimane che ci aspettano. Resta il fatto che non abbiamo disputato una gara alla nostra altezza.

Questa partita non modificherà le nostre scelte future che sono frutto di una programmazione che parte da lontano. Siamo convinti di quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto.

Ronaldo è nostro e ce lo teniamo stretto a prescindere dalle “chiacchiere”.

Giochiamo sempre per vincere, a volte ci va bene altre no ma non parlerei di anno di transizione per la Juventus perché questa parola non è nel nostro vocabolario. Ciclo chiuso? E’ una espressione che ho sentito tante volte ma siamo sempre qui".