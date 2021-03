Juventus. Pirlo: "Giocata una brutta partita sotto tutti gli aspetti"

Mister Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha così commentato il k.o. casalingo rimediato contro il Benevento nel post-gara:

"Non c'era troppa pressione ma il dovere di fare una partita migliore di questa. Abbiamo fatto una partita brutta sotto tutti gli aspetti, siamo incappati in una giornata storta sia per atteggiamento che per situazioni tecniche.

C'era molta voglia di vincere ma sapevamo che sarebbe stata difficile contro un Benevento che sa difendersi molto bene. Abbiamo sbagliato tanto e non siamo riusciti a portare a casa il risultato.

Dobbiamo continuare a credere nel nostro obiettivo, che non cambia; quello che deve cambiare è l'atteggiamento perché indossiamo una maglia importante.

Il Benevento è una squadra che ti costringe a non giocare bene: se riesci a sbloccare la partita allora è un conto; quando non ci riesci e ti fai prendere dalla frenesia finisci per giocare male come abbiamo fatto oggi.

Arthur ha commesso un errore non da lui: è stato un problema di leggerezza che hanno avuto anche altri calciatori. Non dobbiamo prendere uno schiaffo sempre prima di reagire. Avremo due settimane per preparare il derby contro il Torino e avremo voglia di rifarci".