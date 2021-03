Benevento. Inzaghi: "Ragazzi straordinari, vittoria importantissima"

Sicuramente non mi capiterà tante altre volte di fare 4 punti in due partite contro la Juventus. Ho detto alla squadra che, nonostante qualche critica ingiusta, eravamo sempre quelli degli 8 record in Serie B. E' normale che in Serie A si soffra e sapevamo quale era il nostro percorso. I ragazzi sono stati straordinari e li ringrazierò a vita per quello che mi danno e mi hanno dato. Siamo alla seconda apparizione in A e ci stiamo togliendo belle soddisfazioni, molti dei quali sono all'esordio in Serie A.

Anche se perderemo qualche altra partita lotteremo sempre fino alla fine e speriamo di regalare altre soddisfazioni al presidente e ai tifosi.

Mi ero preparato il discorso in caso di sconfitta, anche per scaramanzia. Nelle ultime due o tre partite non eravamo stati noi ma nelle precedenti, pur facendo pochi punti, avevamo giocato bene. Dopo i record dello scorso anno e i punti dell'andata qualcuno, evidentemente, aveva perso di vista quale era il nostro obiettivo.

La vittoria di oggi deve darci grande carica ma non farci montare la testa. I ragazzi avranno qualche giorno libero ma al ritorno li voglio carichi ad allenarsi perché solo col duro lavoro conquisteremo la salvezza.