Benevento. Vigorito: "Questa vittoria è dedicata ai nostri tifosi"

Il presidente del Benevento, Vigorito, è visibilmente felice per la vittoria ottenuta contro la Juventus e ha così commentato il suo stato d'animo ai microfoni di Sky:

"Chi oggi ci fa i complimenti magari erano gli stessi che ci criticavano qualche settimana fa. Ogni tanto questo sport ti fa dimenticare i momenti brutti vissuti in precedenza. Il 17 di questo mese ho compiuto 15 anni di presidenza: immagino già che, andando nei miei uffici di Napoli, tutti mi faranno mille feste.

Abbiamo l'obbligo di essere gladiatori anche se qualche volta sono i leoni a vincere. Sono felice per i tifosi perché in una annata brutta come questa, nella quale non possono essere allo stadio, meritavano questa gioia".