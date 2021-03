Serie D, il Lavello a due punti dalla vetta Il Rotonda vede i play-off

Sorrisi lucani in serie D nei due gironi. Il Lavello piega per 2-1 il Bitonto nel girone H e accorcia a due punti dal Taranto che non è andato oltre lo 0-0 a Casarano. Gli ofantini sbloccano il punteggio con Longo dopo 9', ma subito dopo 2' vengono raggiunti da Montinaro e nella ripresa trovano il gol partita al 60' con Liurni. Nel raggruppamento I il Rotonda prosegue nel suo magico momento e coglie una vittoria importantissima sul campo del Marina di Ragusa. La formazione di Boncore si porta in vantaggio con il rigore di Ferreira e poi triplica con la doppietta di Saverino. Soltanto nel finale i padroni di casa accorciano le distanze con Mauro e Mannoni su rigore.