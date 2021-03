Taranto-Casarano, Laterza: "Ottimo atteggiamento della squadra"

Taranto-Casarano è terminata con un pareggio a reti bianche e Giuseppe Laterza, tecnico della compagine ionica, ha analizzato con positività l'approccio dei suoi ragazzi e il punto raccolto tra le mura amiche. "I miei giocatori mi sono piaciuti", ha sottolineato Laterza, aggiungendo: "Penso che stiamo facendo bene in questo periodo in cui giochiamo diverse gare". Un complimento, dunque, in virtù delle tante gare disputate e la stanchezza sempre dietro l'angolo che, risultati alla mano, non ha condizionato più di tanto il gruppo.

"Stiamo crescendo e sono contento dell'atteggiamento della squadra. Questo lo sottolinea il palleggio facile che abbiamo mostrato. Il risultato, tuttavia, rispecchia la prestazione. Abbiamo fatto una buona gara e devo dire che non c'è rammarico per non aver raccolto i tre punti". Un punto conquistato per Giuseppe Laterza. Senza dubbio il pareggio è un risultato positivo viste la difficoltà dell'avversario. Per il Casarano è altrettanto un punteggio positivo in virtù del fatto che ha da recuperare una gara e potrebbe riportarsi in testa al girone. Il Taranto pensa subito alla gara interna di mercoledì contro il Molfetta. Una gara da non fallire per rimanere agganciato al sogno promozione, atteso da una piazza intera. La squadra c'è, le motivazione sono tante e la classifica sorride. Tutti presupposti per attenderci un Taranto battagliero da qui alla fine del campionato.