Cavese rimontata dalla Casertana: gli aquilotti chiudono in 9

La Casertana batte la Cavese in rimonta al termine di una gara combattuta, risolta dai rossoblù ad un minuto dalla fine nonostante la doppia inferiorità numerica degli aquilotti.

Il primo tempo è piacevole: si gioca su buoni ritmi e le squadre si affrontano a viso aperto. La partita si sblocca al 26esimo: sugli sviluppi di un corner sponda di Matino per Gerardi che butta la palla in rete e porta la Cavese in vantaggio.

La Casertana va a un passo dal pari quando Pacilli tira dal limite dell’area ma colpisce l’incrocio dei pali.

A inizio ripresa l’episodio che riapre la gara: tocco di mano di Gega su un cross ed è rigore per la Casertana. Dal dischetto Pacilli pareggia i conti.

Subito il pareggio, la Cavese perde la testa. Nel giro di dieci minuti si fanno espellere, per doppia ammonizione, prima Gerardi poi Scoppa, due dei calciatori di maggiore esperienza tra i biancoblù.

Segue dunque l’assedio della Casertana al fortino della Cavese che viene espugnato solo al minuto 89 quando Longo di testa segna il gol del 2 a 1.

Suicidio della Cavese che butta al vento una gara che stava ben disputando: la Casertana ringrazia e ottiene i tre punti.