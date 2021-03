Picerno, i convocati per il derby di Francavilla

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Picerno Antonio Palo, per la gara in programma domani allo stadio “Fittipaldi” contro il Francavilla, valida per la 22^ giornata del campionato di Serie D, girone H (5^ del girone di ritorno).

PORTIERI: Giuliani (01), Summa (03), Siani (01)

DIFENSORI: Caiazza (99), Dametto, Finizio, Allegretto (01), Nossa, Ligorio

CENTROCAMPISTI: Leone (03), Pitarresi, Oyewale (00), Guerra, Stasi (02), Origlia (99), Carnevale (00), Togora (02), Orsi (03)

ATTACCANTI: Konè (01), Albadoro, Iadaresta, Santarcangelo (03), Esposito

Squalificati: Girasole, D’Angelo, Dettori.

La partita sarà visibile in diretta, gratuitamente, sulla Pagina Facebook AZ Picerno, con collegamento dalle ore 14.20 circa.

