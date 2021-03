Portici: esonerato l'allenatore Panico

La SSD Portici 1906 comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con Domenico Panico, allenatore della prima squadra. La decisione delle parti arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra nell’ultimo periodo.

La Società desidera ringraziare mister Panico per questi mesi di lavoro, per il percorso fatto insieme, per l’impegno e la serietà profusi sin dall’inizio della stagione e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore della prima squadra in vista del match contro il Brindisiprevisto per mercoledì.