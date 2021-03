Il difensore classe 1999 Petko Hristov della Pro Vercelli è stato convocato per gli impegni per le qualificazioni mondiali della nazionale Bulgara.

Hristov alla prima chiamata sfiderà Svizzera, Italia e Irlanda del Nord e non potrà essere a disposizione di mister Modesto per Livorno-Pro Vercelli di domenica prossima, sarà arruolabile per il match del 3 aprile contro l’Albinoleffe.