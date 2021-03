IamC - Frosinone, esonerato Nesta. Tre ex Serie A in lizza

Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Frosinone. E' arrivato poco fa l'ufficialità dell'esonero per l'ex difensore campione del mondo.

Fatale la sonora sconfitta interna contro il Lecce per 0-3, oltre che un dodicesimo posto in classifica sicuramente lontano dalle aspettative precampionato visto il recente passato e il parco giocatori dei gialloblu.

La società è ora alle prese con le valutazioni per il possibile sostituto. Tre nomi in cima alla lista, tutti ex Serie A: dal più esperto Giampiero Ventura ai più giovani Christian Bucchi e Luigi Di Biagio.

Non è da escludere un'ipotesi interna, che vedrebbe l'attuale allenatore dell'under 17 gialloblu David Di Michele, sedersi in panchina per guidare la squadra almeno fino al termine della stagione.