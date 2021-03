Benevento. La vittoria sulla Juventus vale più dei 3 punti conquistati

E' un lunedì tra i più dolci della storia del Benevento Calcio quello di oggi che segue la vittoria ottenuta ieri all'"Allianz Stadium" contro la Juventus.

La Strega che batte la Vecchia Signora era uno di quei sogni, se vogliamo anche incoffessabili, che nutrivano tutti i tifosi giallorossi e che i ragazzi di Pippo Inzaghi hanno realizzato.

Una vittoria, quella ottenuta in terra piemontese, importante non solo per il per il prestigio che ne deriva e per il clamore mediatico suscitato ma anche, e soprattutto, per il valore in termini di classifica: per una squadra che deve salvarsi come il Benevento fare 4 punti tra andata e ritorno contro la Juventus potrebbe rappresentare un fattore cruciale per il mantenimento della categoria.

Il Benevento ha raggiunto questo prestigioso risultato grazie a quelle "skill" che ne avevano caratterizzato il cammino nella prima parte di stagione e che, poi, aveva fatto fatica a ritrovare dopo il 6 gennaio, data dell'ultima vittoria in A: Viola e compagni hanno messo in campo grinta e carattere da vendere contro un avversario nettamente più forte dal punto di vista tecnico ma che ha commesso il grave errore, forse, di considerare la compagine sannita già battuta prima di scendere sul terreno di gioco.

Volendo analizzare le prestazioni dei singoli calciatori, ieri si è visto un Montipò strepitoso per attenzione e tempismo negli interventi; un Hetemaj che si è confermato elemento imprescindibile per la mediana giallorossa ed, infine, un Gaich che ha dimostrato quanta importanza possa avere un attaccante con il "killer istinct".

La cosa più importante, però, che ha portato in dote la vittoria sulla Juventus è la convinzione, mai sopita in Inzaghi, che il Benevento ha i mezzi per salvarsi: una convinzione che sarà importantissima nei prossimi due match casalinghi, contro Parma e Sassuolo, che determineranno gran parte del futuro dei giallorossi.