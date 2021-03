Casertana. Longo: "Il gol allo scadere è una emozione indescrivibile"

Lo stacco di testa, il pallone che gonfia la rete e la corsa a festeggiare un gol fondamentale per la stagione della Casertana. Non poteva che esserci domenica per Sebastiano Longo, al primo sigillo in rossoblu: "Un’emozione indescrivibile segnare il gol vittoria allo scadere. Oggi sentivo che avrei potuto far gol e quando è partito quel pallone sapevo che sarebbe arrivata a me. E’ qualcosa che non si spiega. E’ il mio primo gol di testa, visto che non è la mia caratteristica principale. Sono contento soprattutto alla luce di tutto quello che ho passato. Adesso mi sto ritrovando. Devo ringraziare il mister e il suo staff che stanno credendo in me e partita dopo partita mi stanno dando fiducia ed oggi ho ripagato tutto ciò con un gol importante. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, adesso potremo giocare a mente sgombera, divertendoci. Partita dopo partita proveremo a fare qualcosa di più. Il mister sa come farci lavorare con grande serenità e cercheremo di trovare il migliore piazzamento possibile in classifica. Siamo consapevoli di poter dire la nostra contro tutti quando giochiamo come sappiamo. Siamo giovani, ma coscienti delle nostre possibilità”.

Fonte: Sito ufficiale Casertana FC, foto: Ciro Santangelo.