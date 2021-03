Just Eat conquista anche la Champions League: ampio accordo con UEFA

Si espande sempre più la partnership tra UEFA e Just Eat. L'app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di Just Eat Takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio e top player assoluto fuori dalla Cina, diventa partner ufficiale UEFA per una vasta gamma di campionati di calcio, tra cui UEFA Champions League maschile e femminile, UEFA Europa League, UEFA EURO maschile e femminile, i tornei giovanili e UEFA Futsal Champions League. La partnership a lungo termine fa seguito a quella attuale, UEFA EURO 2020, e consente a Just Eat Takeaway.com di supportare in totale dodici tornei ed eventi UEFA.

“Just Eat Takeaway.com è leader di mercato nel suo settore e abbiamo accolto con entusiasmo la sua decisione di diventare partner UEFA per UEFA EURO alla fine del 2019”, spiega Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA. “Quest’ultimo accordo di partnership comprende undici competizioni UEFA, tra cui UEFA Champions League, UEFA Europa League, Europa Conference League e tutte le gare femminili, dimostra la volontà dell’azienda a volersi impegnare nel supportare a tutti i livelli il calcio in Europa. Inoltre, grazie alla propria expertise digitale, Just Eat Takeaway.com offrirà ai tifosi la possibilità di ordinare cibo in modo semplice e facile, mentre guardano in contemporanea alcune delle più famose stelle del calcio europeo giocare nelle competizioni delle società calcistiche e delle squadre nazionali fra le più importanti al mondo”.

La partnership è una delle più ampie mai siglate in tutta la storia della UEFA e garantirà a Just Eat Takeaway.com l’esposizione del brand su tutti i pannelli pubblicitari LED nel perimetro di gioco, sullo sfondo delle interviste dei media e nelle sponsorizzazioni televisive. Fornirà inoltre esclusive possibilità di attivazioni in loco, collegate alle partite. La partnership prevede anche la sponsorizzazione televisiva della UEFA Champions League e l’esposizione del brand durante le 282 partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, a partire dal campionato 2021/22 fino alla stagione 2023/24. La partnership per i tornei UEFA femminili durerà quattro anni, fino al 2025.

“È un momento davvero emozionante per seguire il calcio femminile, che sta crescendo a una velocità straordinaria, e siamo molto soddisfatti di avere al nostro fianco Just Eat Takeaway.com per i prossimi quattro anni”, ha dichiarato Nadine Kessler, responsabile UEFA per il calcio femminile.

“La nostra strategia prevede di abbinare i nostri brand premium agli eventi sportivi di maggiore rilievo al mondo”, ha commentato Jitse Groen, CEO e fondatore di Just Eat Takeaway.com. “È particolarmente importante per noi poter sponsorizzare i tornei sia femminili che maschili. Il nostro brand, infatti, si rivolge a tutti, così come dovrebbe fare anche lo sport. È questo l’obiettivo che condividiamo con UEFA”.

Just Eat Takeaway.com, in Italia nota come Just Eat, è un’azienda leader mondiale nel settore del digital food delivery e attiva in 23 mercati, in grado di mettere in contatto consumatori e ristoranti per esaltare al massimo ogni momento dedicato al cibo. Insieme ai ristoranti partner, stiamo lavorando per fare in modo che ordinare cibo a domicilio diventi un’operazione sempre più rapida, facile e piacevole, per dare vita a esperienze positive e memorabili in ogni momento della giornata. La partnership con UEFA rappresenta un’opportunità unica di coinvolgere i tifosi di calcio che potranno gustare i loro piatti preferiti durante le partite delle loro squadre del cuore.