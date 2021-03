Il derby lucano finisce in parità: 2-2 tra Francavilla e Picerno

Finisce in parità il secondo derby lucano del 2021 tra Francavilla e Picerno. 2-2 il finale al Fittipaldi con i sinnici che hanno due volte recuperato lo svantaggio e toccato quota 20 in classifica. Il Picerno potrebbe subito passare in vantaggio dopo 13' ma Albadoro dal dischetto si fa ipnotizzare da Cefariello. Però l'attaccante melandrino al 45' sblocca il punteggio su assist di Pitarresi. I padroni di casa riescono a trovare il pari al 3' della ripresa con Del Col. Lazic viene espulso dal direttore di gara poco dopo e al 25' gli ospiti trovano il nuovo vantaggio con capitan Esposito. Ma al 34' Galdean sfrutta una disattenzione difensiva della formazione di Palo e regala il pari finale ai sinnici. Secondo pari esterno consecutivo per il Picerno che aggancia la Fidelis Andria al quinto posto a quota 34 punti.