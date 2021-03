Un traguardo importante per Ferdinando Vitofrancesco. Il capitano del Lavello ha tagliato il traguardo delle 400 presenze in occasione della gara vinta contro il Bitonto per 2-1. Al suo primo anno di D, dopo tanti anni di calcio sui campi di B e C, il terzino destro pugliese classe 1988 ha raggiunto una meta importante in una giornata che resterà storica.