Allegri: "Meriti al Benevento, contro la Juve fatta gara importante"

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è stato ospite ieri sera della trasmissione Sky Calcio Club condotta da Fabio Caressa e con la presenza di ospiti come Fabio Capello, Paolo Di Canio e Beppe Bergomi.

L'ex tecnico bianconero si è soffermato sulla sconfitta della Vecchia Signora contro il Benevento e ha così commentato la partita:

"In Italia abbiamo una mentalità che ci porta sempre a vedere l'aspetto negativo delle cose. Bisogna dare i meriti al Benevento: i giallorossi hanno fatto una partita importante e venivano da una sconfitta pesante contro la Fiorentina. Inzaghi è stato molto bravo a preparare la partita. Parliamo anche di quelli che fanno le cose per bene e non guardiamo sempre solo chi le fa male".