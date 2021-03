Casale-Borgosesia 2-1, granata rimontati nella ripresa

Pesante sconfitta del Borgosesia che nello scontro diretto contro il Casale cede e vede allontanarsi i nero stellati che riducono al lumicino le speranze play-out dei valsesiani; si interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi dei granata che erano passati in vantaggio con Aloia, Franchini e Cintoi nell’ultimo quarto di partita condannano i valsesiani.

La cronaca Prima occasione per il Borgosesia con un colpo di testa di Aloia parato da Drago, attento l’estremo di casa anche su una girata pochi minuti più tardi di Bramante; si vedono i padroni di casa con un tiro di Coccolo che non inquadra la porta, al 25’ Perego calcia alto, prima della pausa annullato per fallo di mano un gol a Bramante ma i granata trovano al 42’ il vantaggio con Aloia che di testa non lascia scampo a Drago. Il Casale dopo la pausa sfiora il pareggio con Colombi che a porta vuota manca una grande chance, al 68’ Barlocco salva su Coccolo ma al 27’ non può nulla su Franchini; il Casale è padrone del campo, Barlocco si oppone con bravura ancora a Franchini ma nel finale si deve arrendere a Cintoi, gol e tre punti per i padroni di casa.