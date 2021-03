Taranto, la squadra ha carattere e voglia di lottare fino alla fine

Il carattere mostrato dalla compagine di Laterza nei confronti di quella di Orlandi è da considerare. Può apparire uno slogan, ma non lo è affatto, perchè rappresenta la pura verità, all'indomani del pareggio a reti bianche tra Taranto e Casarano. La squadra salentina parte con i favori del pronostico, da sempre considerata la favorita numero uno per la vittoria finale del girone H di Serie D. Tuttavia, dall'inizio della stagione, i rossoblù hanno messo in campo sempre quella cattiveria agonistica, confermata dalla prima posizione attuale.

Nonostante le due partite da recuperare, sponda Casarano, in casa Taranto c'è fiducia e tutti gli effettivi credono fortemente nella vittoria finale. Ovviamente, la vittoria del girone non è mai stata esplicitata né dalla società né da mister Giuseppe Laterza, ma osservando le prestazioni del Taranto, partita dopo partita, crediamo fortemente nell'idea di vedere la squadra ionica in lotta fino alla fine. Si, perchè questo Taranto deve crederci, deve lottare con i denti per raggiungere un traguardo inaspettato alla vigilia. La prestazione di ieri allo Iacovone rafforza ancora di più questa convinzione. Il Taranto non ha messo in campo un atteggiamento rinunciatario, al contrario ha messo alle corde la favorita del girone, mostrandosi all'altezza dei suoi sogni. La solida difesa con prospetti da tenere d'occhio, quali Boccia e Guastamacchia, un leader vero quale capitan Marsili, un possente Diaby, una spina nel fianco come Falcone e una stella come Santarpia, sono segnali positivi di una stagione, che noi speriamo possa andare a compimento. A questo, aggiungiamoci l'esperienza di Tissone e una categoria, a priori, complicata da affrontare. In Serie D ci sono squadre affamate, grandi decadute e progetti tanto organizzati quanto spensierati nel proporsi. Dunque, questo presuppone attenzione massima in ogni partita.

In altre parole, riprendendo un discorso dello stesso direttore sportivo Francesco Montervino, nel corso di una conferenza stampa di inizio stagione, "il Taranto deve scendere in campo senza temere nessuno perché la maglia del Taranto è pur sempre del Taranto". Una dichiarazione che fa riflettere e che allo stesso tempo carica di orgoglio, perchè il Taranto non può permettersi di partire sfavorita, ma deve affrontare chiunque a viso aperto. Questo è l'atteggiamento di una squadra che stiamo ammirando partita dopo partita con tutte le difficoltà del momento tra pandemia e rinvii che costringono a giocare quasi ogni tre giorni senza sosta. Mercoledì arriva il Molfetta, squadra affamata di punti - come tutte le altre d'altronde - e, dunque, non resta che scendere in campo con la stessa fame e cattiveria agonistica, per non terminare questo splendido cammino a bocca asciutta, perchè sarebbe un vero peccato.