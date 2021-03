IamC - Frosinone, arriva Grosso: ecco durata contratto e dettagli

Dopo l'esonero di Nesta e le prime indiscrezioni su sondaggi di vari allenatori (clicca qui) a sorpresa è Fabio Grosso a spuntarla per la panchina del Frosinone. Il Campione del Mondo 2006 è in viaggio verso la città frusinate, con la firma che dovrebbe essere apposta per ora di pranzo, mentre l'annuncio da parte della società è già arrivato. Firmerà un contratto di sei mesi con opzione sul secondo anno (in caso di accesso ai playoff).