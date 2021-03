Benevento. Inzaghi: "I miei ragazzi potranno dire di aver battuto CR7"

Il Benevento riprenderà oggi la preparazione in vista degli impegni post-sosta nazionali ma a tenere banco è ancora la straordinaria vittoria ottenuta in casa della Juventus. Mister Pippo Inzaghi è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha toccato tanti temi. Queste le sue parole:

SALVEZZA - Eravamo reduci da un brutto momento e ho cercato di rasserenare l'ambiente. Ai miei ragazzi ho detto: se abbiamo fatto 8 record in B allora possiamo salvarci.

JUVENTUS - L'aspetto mentale nel calcio conta tantissimo, a prescindere dall'avversario che hai davanti. Ho giocato a 3 in difesa perché non avevo terzini di ruolo e ho schierato due punte perché se ci fossimo abbassati troppo non avremmo avuto speranze. Avrei firmato per il pareggio prima della partita ma i miei ragazzi hanno superato anche la mia immaginazione. La vittoria mi rende felice soprattutto per loro che potranno dire di aver battuto Cristiano Ronaldo.

MESSAGGI - Ne ho ricevuti tanti dopo la partita e sto ancora rispondendo. Mi hanno fatto piacere i complimenti di Andrea Agnelli: è venuto negli spogliatoi dopo la partita per salutarmi e complimentarsi. Dopo una sconfitta non è scontato un tale gesto: si è dimostrato un grande signore.

PIRLO - Ci ho parlato ma non ha bisogno dei miei consigli. Gli ho detto che il nostro è un mestiere difficile nel quale le critiche ti devono scivolare addosso.

STILE DI GIOCO - Tutti vorrebbero vincere giocando bene, non è che uno gioca male per scelta. Io sono dell'idea che si debbano far rendere al massimo i calciatori che si hanno a disposizione. Non sempre è possibile giocare un calcio divertente: io cerco di essere concreto.

I GIOVANI - Dobbiamo investire sui giovani e dar loro fiducia ma bisogna lavorare meglio nei vivai. Bisognerebbe concentrarsi di più su tecnica e velocità e meno sulla tattica. Inoltre sono dell'idea che chi lavora nei vivai debba essere contrattualizzato a lungo, almeno per 5 anni, in modo che si possa lavorare con serenità e ci si possa concentrare solo sulla crescita dei ragazzi.