Serie A. Gli squalificati dopo la 28a: in sette salteranno la prossima

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PALACIO Rodrigo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZELLA Giuseppe (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MANCINI Gianluca (Roma)

ROMERO Cristian (Atalanta)

CECCHERINI Federico (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SORIANO Roberto (Bologna)

CUOMO Giuseppe (Crotone)

DALOT TEIXEIRA Jose' Diogo (Milan)

DIJKS Mitchell (Bologna)

GOLEMIC Vladimir (Crotone)

RADOVANOVIC Ivan (Genoa)

TUIA Alessandro (Benevento)