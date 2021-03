IamC - Fiorentina, torna Iachini. Ma in estate sarà rivoluzione

Nuovo ribaltone in casa Fiorentina. Cesare Prandelli, infatti, ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta interna contro il Milan. Dimissioni che fanno rumore, e che molto probabilmente non sono legate unicamente ai risultati sportivi. Nel frattempo il club caro a patron Commisso ha già ottenuto l'ok per il ritorno di Beppe Iachini, esonerato proprio lo scorso novembre. Il trainer nativo di Ascoli Piceno raggiungerà la Toscana nel tardo pomeriggio, e domani mattina dirigerà l'allenamento.

Nel frattempo, però, il club ha iniziato a lavorare al futuro in vista della prossima estate. Durante le scorse settimane Daniele Pradè, infatti, aveva sondato il terreno per il sogno Maurizio Sarri, ma ad ora stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sono novità degne di nota. Sullo sfondo, restano comunque, Ivan Juric dell'Hellas Verona (già corteggiato durante la scorsa estate, ndr) e Vincenzo Italiano dello Spezia. E proprio a quest'ultimo sarebbero già arrivati attestati di stima da parte dallo stesso Rocco Commisso. Staremo a vedere; le grandi manovre in casa gigliata sono appena iniziate.