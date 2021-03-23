Serie C/C, giudice sportivo: 6 squalificati, 9 in diffida
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 22 e 23 Marzo 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARCHIONNI MARCO (FOGGIA) per atteggiamento irriguardoso verso gli ufficiali di gara
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)
GERARDI FEDERICO (CAVESE)
SCOPPA FEDERICO MATIAS (CAVESE)
MAITA MATTIA (BARI)
SANTORO SALVATORE (CASERTANA)
CIOTTI PIETRO (VIBONESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ANELLI CRISTIAN (FOGGIA)
KALOMBO MBUYAMBA SEDRIC (FOGGIA)
FUMAGALLI ERMANNO (FOGGIA)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)
RIZZO ALBERTO (JUVE STABIA)
BIANCHI EDOARDO (VITERBESE)
CUPPONE LUIGI (CASERTANA)