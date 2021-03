Taranto-Molfetta, i convocati di mister Laterza

Il Taranto si prepara in vista della 13a giornata di Serie D girone H. Un impegno fondamentale per guadagnare punti e lanciarsi verso la promozione in Serie C. Domenica scorsa i rossoblù hanno ben figurato contro una diretta concorrente quale il Casarano ma nel pomeriggio di domani ci sarà la prova del nove per confermarsi. Infatti, allo Iacovone arriva un Molfetta affamato di punti e, come sottolinea spesso Giuseppe Laterza, servirà una concentrazione massima contro chiunque. Intanto, Laterza - tecnico del Taranto - ha annunciato la lista dei convocati per la gara casalinga.

Ciezkowski ’01, Zagari ’01, Caccetta ’01; Ferrara ’99, Rizzo G., Silvestri, Guastamacchia, Boccia’02, Marrazzo ’02, Shehu ’02; Marsili, Tissone, Matute, Diaby 00, Santarpia ’00, Mastromonaco ’00, Falcone, Rizzo N., Serafino ’01, Corvino, Diaz, Versienti.