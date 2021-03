Pro-Alessandria, le voci degli spogliatoi

La Pro manca il sorpasso nei confronti del Como perdendo il posticipo serale contro l’Alessandria, i grigi accorciano in classifica e si avvicinano alle posizioni di vetta.

Non fa drammi il direttore sportivo Alex Casella: “L’Alessandria ha fatto meglio di noi nel primo tempo, Saro ci ha tenuto in partita e sottolineo la continuità di rendimento del nostro portiere; complimenti ai ragazzi che nella ripresa hanno cercato di mettere in difficoltà l’Alessandria, dobbiamo stare vicino a questa squadra come i tifosi hanno sempre fatto, abbiamo bisogno del sostegno anche da lontano, non dimentichiamoci da dove siamo partiti e contro Como ed Alessandria abbiamo disputato partite importanti per la vittoria finale del campionato. Sono convinto che faremo un gran finale di stagione, cerchiamo di mantenere questa posizione di classifica e fare più punti possibili, vedremo se basteranno per arrivare il più in alto possibile. Mancano sei partite e saranno sei finali per noi”.

Il tecnico Francesco Modesto: “Match simile a quello contro il Como, l’Alessandria come i lariani è una squadra forte costruita per vincere il campionato; nel primo tempo eravamo contratti, nel secondo abbiamo avuto una buona reazione. Il lavoro fatto non può essere cancellato da una sconfitta, pensiamo a domenica e andiamo avanti nel nostro percorso. Sono comunque soddisfatto, dobbiamo valutare e lavorare su errori banali che abbiamo fatto nel primo tempo, nella ripresa bravo il loro portiere, purtroppo la gara è finita con zero punti al nostro attivo. I subentrati hanno fatto bene, non posso rimproverare niente ai ragazzi, pensiamo al Livorno”.

Il capitano Alberto Masi: “Abbiamo sfidato una squadra forte, nel primo tempo abbiamo sofferto il loro atteggiamento, nella ripresa li abbiamo messi sotto e abbiamo concesso solo qualche ripartenza. Potevamo essere più attenti ma non è una sconfitta a farci abbassare la testa, stiamo facendo un grande campionato; era da tanto tempo che non perdevamo, pensiamo a Livorno dove proveremo a tornare a fare tre punti, saranno tutte partite difficili da qui alla fine”.