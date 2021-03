Il bomber Esposito saluta il Savoia: "Pronto a rimettermi in gioco"

Ai titoli di coda l'esperienza dell'attaccante Gennaro Esposito al Savoia: risoluzione consensuale del contratto.

Il bomber sui social ha commentato: "Eh si purtroppo è vero... non tutte le favole hanno un lieto fine, ringrazio gli Uomini che mi hanno dato la possibilità di tornare a vestire questa gloriosa maglia lì dove l'avevo lasciata e spero di non rivederla più!!! L'Us Savoia 1908 e la famiglia Mazzamauro meritano il calcio professionistico! Con orgoglio e dignità mi rimetto in gioco con la consapevolezza che ho ancora tanto da dare in questo calcio.Ad Maiora"