L'Avvocato Luis Vizzino é il nuovo fiduciario dell'AIAC Basilicata

Luis Vizzino è il nuovo fiduciario legale di AIAC Basilicata. "La sospensione dei campionati decisa dalla FIGC è un evento di portata straordinaria. È nostro compito organizzare una struttura qualificata in seno ad AIAC Basilicata affinché le nostre istanze possano essere trattate con attenzione ed autorevolezza. Così abbiamo affidato all'Avvocato Luis Vizzino, già docente universitario in Diritto dello Sport e componente del direttivo nazionale dell'Associazione degli Avvocati dello Sport inoltre alla docenza nei corsi del Settore Tecnico di Coverciano, l'incarico di nostro fiduciario per le azioni a tutela dei nostri associati. La sua storia professionale e la competenza sempre espressa nei diversi ambiti delle istituzioni sportive sono il miglior biglietto da visita spendibile. Per i nostri associati, AIAC Basilicata punta al meglio. In bocca al lupo Luis."

A proposito di AIAC Basilicata la dichiarazione dell'Avvocato Luis Vizzino: "Sono onorato e felice di poter mettere a disposizione di AIAC Basilicata le mie competenze. Ringrazio il Presidente Finamore, al quale mi lega un rapporto di grande stima e amicizia, e i vertici Nazionali per la fiducia in me riposta".