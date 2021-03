Cavese senz'anima, il Catanzaro vince col minimo sforzo

Il Catanzaro batte la Cavese nel match di recupero: vittoria di misura per i giallorossi che infliggono ai padroni di casa la sesta sconfitta consecutiva.

A decidere la partita è un gol fortunoso di Porcino al 24esimo: dalla fascia sinistra l'esterno rientra e tira ma una deviazione di Natalucci cambia la traiettoria e spiazza Kucich. La reazione della Cavese non c'è: solo nel finale gli aquilotti provano un forcing che si rivela piuttosto sterile.

Per la Cavese la "solita" partita: gli aquilotti giocano alla pari con gli avversari ma non riescono mai ad attaccare con convinzione. Una gara equilibrata contro un avversario molto superiore sul piano tecnico, decisa da un episodio: match fotocopia di tanti altri visti in stagione.

Il Catanzaro, trovato il vantaggio, si limita ad amministrare il risultato senza mai spingere sull'acceleratore: qualche occasione nella ripresa per i giallorossi, mai in difficoltà in fase difensiva. Partita ben gestita dalla squadra di Calabro, organizzata e concentrata, che ha avuto anche la possibilità di far ruotare diversi calciatori.

Il Catanzaro scavalca il Bari e sale al terzo posto. La Cavese resta inchiodata all'ultimo posto.