Serie A. Ancora un rinvio per l'assegnazione dei diritti tv 2021/24

Ancora un rinvio per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021/24: è questo il risultato emerso dopo l'Assemblea della Lega Serie A di ieri. I voti a favore di DAZN, questa volta, sono stati 11, ancora tre in meno rispetto ai 14 necessari perché la decisione sia valida. L'Assemblea è stata convocata di nuovo per il 26 marzo. Va ricordato che le offerte saranno valide fino al prossimo 29 marzo, data dopo la quale sarà necessario rinnovare il bando per l'assegnazione da parte della Lega.

Tuttavia, all'unanimità, i club hanno assegnato i diritti per il territorio USA alla CBS. Queste le parole dell'A.d. della Lega Serie A Luigi De Siervo:

"Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi di Campionato e Coppa Italia, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting. In un'area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma anzi l’inizio di un percorso di investimenti in risorse umane e contenuti editoriali funzionali a supportare la crescita costante della Serie A in tutto il Nord America. Questo risultato è il frutto del lavoro degli ultimi 18 mesi e del sempre crescente numero di proprietà americane che hanno deciso di investire nelle nostre franchigie".