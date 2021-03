Afragolese, si cambia ancora: esonerato Masecchia

L'Afragolese 1944, comunica di aver sollevato Giovanni Masecchia dall'incarico di Allenatore della prima squadra.

Inoltre lasciano il club, l'Allenatore in seconda Salvatore D'Angelo, il Preparatore atletico Gennaro Esposito e il Preparatore dei portieri Vincenzo Improta

Al mister ed al suo staff vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, oltre al più sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle loro rispettive carriere.

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944