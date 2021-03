Serie D/F: sette i calciatori squalificati: due turni a Loviso e Ferri

Sono sette i calciatori squalificati dal giudice sportivo Merone dopo le gare della 22ª giornata disputate domenica scorsa. Perdono due calciatori a testa il Castelnuovo Vomano, il Vastogirardi e il Castelfidardo.

Di Fabio perde per due giornate il bomber dei neroverdi, Massimo Loviso e Roberto Ferri, entrambi espulsi domenica durante la gara contro il Castelfidardo. Ferri addirittura mentre si stava riscaldando. Non ride nemmeno Maurizio Lauro, costretto a rinunciare a Manuel Giampaolo, anche lui espulso domenica, e Igor Zeeti, nella sfida di domenica al lanciatissimo Matese, che arriverà nelle Marche senza il centrocampista Vincenzo Masi fermato per un turno dopo aver collezionato la quinta ammonizione stagionale. Problemi anche per Fabio Prosperi, che nella gara di giovedì prossimo contro il Montegiorgio non avrà a disposizione Vincenzo Gentile e Ferdinando Raucci, squalificati per una giornata per cumulo di ammonizioni.

Queste le decisioni del giudice sportivo:

Gare del 21 marzo 2021

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CUDINI MIRKO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DI FABIO GUIDO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CHIAPPARA ROBERTO (CYNTHIALBALONGA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRI ROBERTO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

Per aver rivolto ad un A.A. espressione ingiuriosa.

LOVISO MASSIMO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL

Per avere, a gioco fermo, sgambettato un calciatore avversario facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIAMPAOLO DANIEL (CASTELFIDARDO)

Per aver rivolto ad un calciatore avversario frase offensiva.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ZEETTI IGOR (CASTELFIDARDO)

MASI VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

GENTILE VINCENZO (VASTOGIRARDI)

RAUCCI FERDINANDO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

DI CAIRANO DAVIDE (CYNTHIALBALONGA)

GAGLIARDINI ALEX (CYNTHIALBALONGA)

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

RICCIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

VESPA VALERIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MAGLIOCCHETTI MATTEO (CYNTHIALBALONGA)

LANGELLOTTI ALESSIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PERPEPAJ DIENIS (CASTELFIDARDO)

SANTANGELO ANDREA (CASTELFIDARDO)

CAPUTO LUIGI (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PEJIC JURO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DONZELLI FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DAVID SIMONE (CASTELFIDARDO)

D'AGOSTINO STEFANO (CYNTHIALBALONGA)

SANTARELLI FLAVIO (CYNTHIALBALONGA)

TINTI ANDREA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

TAMBORRIELLO MATTIA (PINETO CALCIO)

ALESSANDRETTI GIOVANNI (RECANATESE A.S.D.)

Foto: Castelnuovo Vomano Calcio