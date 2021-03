La Gelbison vince il recupero: Mautone piega il Roccella

La Gelbison conquista tre preziosi punti aggiudicandosi la vittoria nel recupero di oggi a Roccella. È terminata 0 a 1 la partita disputata oggi allo Stadio Ninetto Muscolo. Il gol della vittoria è arrivato nella ripresa con una bellissima rete di Mautone, già autore della doppietta a Rende.

La Gelbison parte forte e al primo minuto va subito vicinissima al gol con un colpo di testa di Sparacello, che non inquadra la porta del Roccella. Al 13′ ancora cilentani pericolosi con Mesina: Commisso, estremo difensore dei calabresi, è provvidenziale nell’intervento e salva cosi il risultato. Sette minuti dopo il copione si ripete con Mesina a obbligare agli straordinari Commisso. La prima occasione di marca calabrese giunge al 27′ quando Samake impegna D’Agostino attento alla respinta di pugno sul tiro dell’avanti locale. Nel quarto d’ora conclusivo il Roccella si ordina meglio in campo limitando le avanzate rossoblù. La prima frazione si chiude cosi sul parziale di inizio gara.

Al terzo la Gelbison passa in vantaggio ma la marcatura di De Foglio viene annullata per un dubbio fuorigioco che salva cosi il Roccella. Al 7′ arriva la risposta dei padroni di casa che trovano sulla loro strada ancora vigile l’attento D’Agostino. La compagine cilentana torna pericolosa all’ottavo con Onda, che calcia alto, e al 14′ con Sparacello che manda al lato il suo piazzato. Al 22′ ancora rossoblù vicini alla rete con De Foglio, la conclusione del laterale non inquadra di poco la porta avversaria. Tempo tre minuti e i vallesi passano: al 26′ Mautone, difensore con il vizietto del gol, con un tiro da fuori area inquadra l’angolino basso. Nel finale succede poco e dopo i cinque di recupero termina 0-1 per il team cilentano.

Ufficio stampa Asd Gelbison