Colpo da play-off del Rotonda: Diop decide la sfida di Paternò

Il Rotonda è ufficialmente in zona play-off. Con le tre vittorie esterne consecutive in 10 giorni, la squadra di Boncore espugna Paternò, dopo esserci riuscito a Roccella e Ragusa. A decidere il recupero odierno ci ha pensato Diop di testa sul calcio d'angolo battuto da Bottalico. Salgono inoltre a 5 i risultati utili consecutivi per i pollinei che salgono a quota 35 punti al quinto posto solitario con una sola gara da recuperare.