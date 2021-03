La Ternana vede la B: Furlan e Falletti lanciano le Fere a Potenza

La Ternana espugna Potenza e blinda la B. A 6 giornate dalla fine mancano solo 4 punti per raggiungere il torneo cadetto con le Fere sbancano all'inglese con un gol per tempo il Viviani. La Ternana cerca di sbloccare il punteggio ad inizio gara con Vantaggiato che viene murato da Conson. Poi i padroni di casa perdono per infortunio Sepe e al suo posto entra Nigro che risulterà il migliore della formazione dell'ex Gallo. Il Potenza contiene bene la Ternana, ma nel momento migliore subisce lo svantaggio. E' il 40' quando Furlan con un rasoterra velenoso infila la sfera all'angolino dove Marcone non può arrivare. Nella ripresa ci provano Peralta (parato) e Celli (fondo) per il raddoppio, mentre i ragazzi di Gallo rispondono con Coccia che manda di poco alto. Allora il tecnico del Potenza passa dal 3-5-2 al 4-3-1-2 con tre punte (Di Livuo, Mazzeo e Romero) per cercare di raddrizzare la gara. Lucarelli risponde con Partipilo e Falletti. Quest'ultimo impegna subito Marcone, mentre Romero non trova la porta su assist di Coccia. Successivamente è Vantaggiato a fallire il matchpoint per la Ternana, ma al 75' Falletti con un destro a incrociare chiude l'incontro.

POTENZA 0

TERNANA 2

POTENZA (3-5-2): Marcone; Noce (63' Di Livio), Gigli, Conson; Coccia, Zampa, Bucolo (74' Bruzzo), Ricci, Sepe (16’ Nigro); Salvemini (63' Romero), Volpe (63' Mazzeo),. A disp.: Santopadre, Panico, Di Somma, Coppola, Sandri, Fontana, Cavaliere. Allenatore: Gallo.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Russo, Suagher, Boben, Celli (89' Mammarella); Damian (89' Laverone), Paghera (77' Proietti); Peralta (66' Partipilo), Salzano, Furlan (66' Falletti); Vantaggiato. A disp.: Casadei, Kontek, Defendi, Ferrante, Raicevic, Torromino. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Miele di Nola.

RETI: 40' Furlan, 75' Falletti.

NOTE: Ammoniti: Bucolo e Ricci (P); Suagher e Partipilo (T).