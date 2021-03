Serie C girone A, il Como cade, la Pro non ne approfitta

Sempre più indecifrabile il girone A di Serie C che vede un netto rallentamento in testa alla classifica, sono tre i punti fatti da Como e Pro Vercelli in tre partite… Sommando le due squadre!!!

In una trentaduesima giornata ancora una volta incompleta per i rinvii di Juve U23-Olbia e Renate-Pergolettese fa sensazione lo stop del Como a Piacenza, il secondo consecutivo per i lariani contro una formazione in lotta per la salvezza; nel big match bene l’Alessandria che passa grazie ad un’autorete a Vercelli, zoppica la Pro che negli ultimi due turni ha raccolto meno di quanto seminato.

Tre i pareggi di giornata, in calo il Lecco fermato sul nulla di fatto dalla Pro Sesto, un punto a testa che va bene ad entrambe per Albinoleffe e Novara con Mondonico che risponde a Zunno, un pareggio che serve poco invece al Livorno a Pontedera, amaranto sempre ultimi e staccati.

Un briciolo di speranza per la Lucchese che con un gol di Bianchi batte la Pistoiese e si porta ad un punto proprio dai corregionali, bene il Grosseto che supera di misura la Pro Patria e la Giana Erminio che con le reti di Barazzetta e Perna espugna Carrara centrando la seconda vittoria di fila.