Cavese, Campilongo: "I giocatori devono assumersi la responsabilità"

Nel post partita Campilongo ha analizzato l'ennesima sconfitta: "In questo momento ci stanno mancando tre cose: la personalità, un po' di rabbia nei contrasti e poi la condizione fisica che oggi in alcuni calciatori non c'è.

Oggi anche i giocatori devono assumersi le loro responsabilità, è giusto che sia così. Non credo ci sia rassegnazione. Io ci metterò tutto me stesso per arrivare alla salvezza ma la squadra deve darmi una mano. L'allenatore può anche sbagliare, fare degli errori ma l'atteggiamento in campo poi dipende dai calciatori"