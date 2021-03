Nocerina, Cavallaro si dimette ma la società lo conferma

Dopo gli ultimi risultati non soddisfacenti e diverse critiche, mister Cavallaro ha rassegnato le proprie dimissioni. La società però le ha respinte, motivando la decisione con una nota ufficiale.

La nota del club

In data odierna, il presidente Paolo Maiorino ha respinto le dimissioni presentate dal tecnico Giovanni Cavallaro nella serata di ieri. Il presidente ritiene Cavallaro un tassello importante per concludere degnamente la stagione in corso e per migliorarsi in quella che verrà, un valore aggiunto da non perdere. Nelle prossime ore, intanto, la società, di comune accordo con la direzione sportiva e lo staff tecnico, valuterà la posizione di tutti i calciatori, non essendo soddisfatta del rendimento di alcuni di loro negli ultimi tempi e per garantire alla tifoseria che resteranno in rossonero solo gli elementi in grado di onorare la maglia dal primo all'ultimo minuto di ogni partita. Il silenzio stampa, iniziato ieri, resta infine in vigore a tempo indeterminato.