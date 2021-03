Qualificazioni Qatar 2022: steccano Francia e Olanda

Non si può dire che la prima tranche della giornata iniziale di gare per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 sia trascorsa senza intoppi per le tante big scese in campo nella serata di mercoledì che, quando sono uscite indenni dal turno inaugurale, hanno comunque dovuto faticare per aver ragione di avversari sulla carta decisamente più abbordabili. Non sono mancate le sorprese e, in almeno un paio di casi, i tonfi inattesi: ecco, nello specifico, l'andamento dei gironi che hanno inaugurato il primo turno.

Girone A

Il Portogallo è riuscito a conquistare i tre punti nel match di esordio giocato allo "Juventus Stadium" di Torino per le restrizioni che hanno impedito ai lusitani di ospitare l'Azerbaigian nella penisola iberica ma c'è voluta un'autorete di Medvedev per permettere a Ronaldo e compagni di non "toppare" il primo abbordabile incontro del girone A dove a guardare è rimasto il solo Lussemburgo. Nell'altro incontro del girone, la Serbia avanza la propria candidatura a seconda forza del raggruppamento superando l'Irlanda (3-2) grazie alle reti della coppia d'attacco Vlahovic-Mitrovic, con il fiorentino che si conferma anche con la casacca slava dopo le buone impressioni destate nel campionato italiano.

Classifica: Serbia 3 (1), Portogallo 3 (1), Lussemburgo 0 (0), Irlanda 0 (1), Azerbaigian 0 (1).

Girone D

Si ferma la Francia Campione del Mondo che nel fortino di casa del Saint-Denis non riesce ad aver ragione dell'Ucraina di Andriy Shevchenko che strappa l'1-1 grazie all'autorete di Kimpembe che fa il paio con il vantaggio siglato in avvio di gara da Griezmann. Il girone dei francesi presenta non poche difficoltà ma in aiuto dei transalpini di Deschamps arriva il pareggio anche nell'altra gara del raggruppamento, quella tra Finlandia e Bosnia-Erzegovina: un 2-2 dove grande protagonista è l'attaccante scandinavo Pukki, autore di una doppietta che non basta però ai finlandesi per partire con il botto, complice la rete di Stevanovic che rimette in equilibrio il risultato dopo che proprio gli ex jugoslavi erano passati in vantaggio grazie al sigillo di Pjanic.

Classifica: Bosnia-Erzegovina 1 (1), Finlandia 1 (1), Francia (1), Ucraina 1 (1), Kazakistan 0 (0).

Girone E

Il Belgio strappa il biglietto della prima vittoria imponendosi in rimonta sul Galles (3-1) ma i britannici hanno messo paura ai Diavoli Rossi di Roberto Martinez trovando dopo pochi minuti con Wilson la rete che valeva un clamoroso exploit in terra fiamminga anche se è stata veemente la reazione dei padroni di casa, in vantaggio già al riposo prima che il solito Lukaku chiudesse la pratica dal dischetto nella ripresa. Una trama che sembrava ripetersi anche nell'altra sfida del girone, con la Repubblica Ceca largamente favorita ma in svantaggio dopo pochi minuti in Estonia: non c'è stata però partita e il roboante 2-6 finale sta a raccontare di una gara che i cechi hanno ribaltato dopo pochi minuti, con Tomas Soucek salito sul piedistallo degli onori con la tripletta che ha schiantato la nazionale baltica.

Classifica: Repubblica Ceca 3 (1), Belgio 3 (1), Bielorussia 0 (0), Galles 0 (1), Estonia 0 (1).

Girone G

Sono le proporzioni, ancora più del risultato in sè, a rendere altisonante la caduta dell'Olandia in terra di Turchia, con gli "oranje" che si sono dovuti arrendere ai colpi di Burak Yilmaz (tripletta per l'attaccante del Lille) e alla prestazione sicuramente rivedibile del proprio portiere Krul, colpevole in almeno tre delle segnature della nazionale della "luna calante" che ha assunto il comando di un girone in cui la formazione di De Boer deve già inseguire dopo il 4-2 dell'Ataturk di Istanbul. Ad avvantaggiarsi della situazione anche l'outsider Norvegia, partita con il piede giusto grazie alla comoda vittoria a Gibilterra (0-3), mentre al Montenegro sono servite le due reti dell'idolo locale Jovetic per aver ragione nel finale della Lettonia (1-2), capace di trovare per prima il vantaggio.

Classifica: Norvegia 3, Turchia 3, Montenegro 3, Lettonia 0, Olanda 0, Gibilterra 0.

Girone H

La seconda sorpresa della serata arriva da Lubiana dove alla Slovenia basta una rete nel primo quarto d'ora del centrocampista in forza al Lugano Lovric per vincere il derby con la più quotata Croazia mettendo subito in crisi la nazionale di Dalic che vede la Russia maramaldeggiare a Malta (1-3) e non potrà sbagliare nel prossimo turno interno con Cipro, capace di imporre lo 0-0 nella gara d'esordio alla Slovacchia. Un girone dunque dove i rapporti di forza sono ancora tutti da scrivere ma che vede gli ex sovietici strappare alla nazionale a scacchi la palma di possibile favorita del raggruppamento.

Classifica: Russia 3, Slovenia 3, Cipro 1, Slovacchia 1, Croazia 0, Malta 0.

La situazione dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 dopo la prima giornata