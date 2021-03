Benevento. Sorride Dabo: Burkina Faso qualificato alla Coppa d'Africa

Dopo la vittoria in casa della Juventus, non finiscono i sorrisi in casa Benevento. Bryan Dabo, impegnato con il Burkina Faso nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, ha staccato il pass per la manifestazione continentale con una gara di anticipo.

Il calciatore giallorosso ha disputato 72' nella partita che ha visto la sua nazionale pareggiare 0-0 con l'Uganda: un pari che ha permesso alla selezione burkinabé di tenere il primo posto del proprio girone e di qualificarsi, come detto in precedenza, con una gara di anticipo. Il Burkina Faso tornerà in campo il 29 marzo contro il Sudan del Sud.

Dabo, tramite il proprio profilo Instagram, ha espresso tutta la propria felicità per il doppio successo ottenuto in settimana. Questo il post:

"Settimana perfetta, vittoria col Benevento e qualificato per la Coppa D'Africa. Cosa vuoi di più??!!!"