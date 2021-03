Nedved jr risponde a Materazzi: "Può solo fare riferimenti al passato"

Arriva sui social la risposta piccata di Pavel Nedved jr alle parole dell'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, che dopo l'intervista a DAZN del dirigente bianconero aveva scritto sui social "Chissà se tuo figlio prima della fine dei suoi studi riesca a vedervi vincere una Champions". Nel particolare, il figlio del Pallone d'Oro ceco ed ex numero 11 della Juventus ha scritto: "Non mi sento toccato dalle parole di Materazzi, anche perché noi parliamo di attualità mentre lui continua a fare riferimenti ad eventi avvenuti più di 10 anni fa, seppur di grande valore. Poi non so perché si sia sentito interpellato visto che le parole di mio padre sono fatti, nulla di inventato. Detto questo, c'è anche da dire che c'è chi si accontenta di un solo trofeo ogni decade e chi in dieci anni ha vinto 18 trofei ed ha ancora fame".