Afragolese: panchina affidata a mister Di Costanzo

L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato a Nello Di Costanzo il ruolo di Allenatore della prima squadra.

Allenatore di grande esperienza e di assoluto lusso, Nello Di Costanzo prima di appendere gli scarpini al chiodo, ha vestito oltre alle casacche di Napoli e Milan, anche i colori rossoblù dell'Afragolese, nella stagione 1986/87.

Promosso con il massimo dei voti al Corso per Allenatore di Prima Categoria di Coverciano, Nello ha iniziato la sua carriera sposando il progetto della Viribus Unitis in Prima categoria e portandola in serie D nel giro di quattro anni, ottenendo tre promozioni consecutive. In seguito ha allenato squadre molto importanti e tra queste non vanno dimenticate le esperienze nelle categorie di alto livello con il Benevento, la Juve Stabia, il Messina, l'Ascoli, il Venezia, il Padova e la Carrarese, solo per citarne qualcuna.

Insieme al nuovo mister, approdano ad Afragola Francesco Di Nardo che sarà il vice Allenatore, Alessandro Onza che ricoprirà la carica di Collaboratore tecnico e Bartolo Esposito nel ruolo di Preparatore dei portieri.

Il Presidente Raffaele Niutta consegna nelle mani del nuovo allenatore le sorti future dell'Afragolese.

