Cavese, ds Lamazza: "Non molliamo, lotteremo fino all'ultimo"

Il direttore sportivo della Cavese Lamazza ha analizzato il difficile momento che sta vivendo la squadra:

"Vorrei dire alla tifoseria che noi non molliamo, può sembrare una frase fatta ma non lo è. Possiamo dare l’impressione all’ambiente che abbiamo mollato ma sono qui apposta ed è giusto intervenire per dare delle certezze. Fino all’ultima giornata ed all’ultimo minuto non molliamo. Non devono esserci degli alibi e non li cerchiamo. Tutti sanno quello che ci è successo, ma questo deve darci ancora più forza e convinzione per raggiungere il nostro obiettivo.

Non credo che la squadra abbia mollato, la squadra è ancora viva. Lo spogliatoio è stato sollecitato e garantisco che è più che vivo. Tutti ci vogliono mettere la faccia, nessuno si sta tirando indietro. In questo momento tutto ci dice storto, ma ne verremo fuori. Abbiamo otto finali, dobbiamo lottare fino alla fine.“